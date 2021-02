Wesley Hoedt (ex-Antwerp) beleeft nachtmerrie bij Lazio: "Slechtste speler op het veld"

Een geslaagde terugkeer van Wesley Hoedt naar zijn grote liefde Lazio werd het nog niet. De Nederlander maakte de laatste weken het ene na het andere foutje en krijgt enorme hoeveelheden kritiek te verwerken. Ook tegen Inter Milaan ging hij opnieuw de mist in.

Vorig seizoen maakte de centrale verdediger heel wat indruk bij Antwerp. Hij was er een echte leider en medeverantwoordelijk voor het succes op de Bosuil. Uiteindelijk keerde hij terug naar zijn werkgever Southampton, waar hij vrijwel meteen te horen kreeg om elders speelminuten te vergaren.

Antwerp, Club Brugge en Anderlecht toonden interesse, maar financieel was Hoedt gewoonweg onhaalbaar. Daarom trok hij op huurbasis naar zijn ex-club Lazio. Maar zijn verhuizing is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een nachtmerrie. De laatste weken worden zijn foutjes in het Italiaans voetbal genadeloos afgestraft.

Eind januari lag hij in de kwartfinales van de Italiaanse beker aan de basis van de drie tegendoelpunten. Achteraf excuseerde de voormalige verdediger van Antwerp zich via sociale media, maar toch moest hij de twee volgende wedstrijden vanop de bank toekijken.

Buitenkans voor Belgische ploegen?

In de topper tegen Inter Milaan kreeg Wesley Hoedt nog eens zijn kans. Tot overmaat van ramp veroorzaakte hij de penalty die leidde tot het openingsdoelpunt. Romelu Lukaku en co hadden geen moeite met de bezoekers en wonnen ruim met 3-1.

Gazzetta dello Sport was kritisch en benoemde Wesley Hoedt na het laatste fluitsignaal tot de 'slechte speler op het veld'. Dankzij een gele kaart zal hij er ook niet bijzijn tegen Sampdoria. De Italiaanse voetbalclub zou volgens Sport Witness de aankoopoptie van zes miljoen euro niet lichten. De overbodige Hoedt keert dus hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het seizoen terug naar Southampton, waar hij nog een contract heeft tot medio 2022. Moeten de Belgische ploegen nu toeslaan?