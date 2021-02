Pro League wil tests met supporters in voetbalstadions uitvoeren: "Play-offs met supporters"

Voetbal zonder supporters in de tribune, het lijkt er niet echt op. De Pro League wil testwedstrijden organiseren om te tonen dat het veilig mogelijk is.

De Pro League wil dat er nog dit seizoen supporters in de stadions aanwezig kunnen zijn. "We hopen tijdens de play-offs. Met testwedstrijden willen we aantonen dat het veilig kan", zegt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League, aan Sporza. "We willen perspectief voor clubs en fans. Voor dit seizoen, maar al zeker voor volgend seizoen. Een bezoek aan een stadion, met alle maatregelen uit onze protocollen, is niet onveiliger dan een bezoek aan een dierentuin.”

En daarvoor moet er eerst getest kunnen worden op welke manier het veilig gaat. "We hopen dat we tijdens de play-offs weer fans in het stadion kunnen toelaten, zij het beperkt. Want uiteindelijk zit iedereen in hetzelfde schuitje. We hebben hierover al gepraat met de federatie van concertorganisatoren en organisatoren van andere sportwedstrijden. Daarom doen we het voorstel om enkele wedstrijden uit te kiezen als test, waarbij we het publiek zorgvuldig opvolgen."

In Nederland wordt dit al uitgetest. "Ze krijgen verschillende ‘rollen’ toebedeeld. Sommigen komen in bubbels van vier, anderen alleen. Sommigen zitten in dezelfde rij met een stoel ertussen, anderen zitten in verschillende rijen. Sommigen moeten een mondmasker dragen, anderen niet. Alles wordt uitgetest. De aanwezige supporters moeten ook na de match nog 2 weken lang een checklist invullen.”

Er werd een voorstel overgemaakt aan de ministers. “We hebben ons voorstel al voorgelegd aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts en minister van Binnenlandse zaken Verlinden. Zij zijn voorlopig niet voor het idee, maar ook niet tegen. Voor het volgende overlegcomité van volgende week hoeven we wellicht geen beslissing te verwachten."