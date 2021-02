KV Oostende liet deze zomer basispion op proef meetrainen: "Achteraf kreeg ik te horen dat ze 10 miljoen euro vroegen"

KV Oostende maakt indruk in de competitie. Het staat in de stand op een zevende plaats en dat is ook deels te danken aan Arthur Theate. De youngster heeft zich een plekje in het basiselftal gevochten. Dat was tijdens de wintermercato ook enkele buitenlandse ploegen niet ontgaan.

De 20-jarige verdediger is dus een belangrijke basispion aan de kust, maar deze zomer zat hij nochtans zonder werkgever. Bij KV Oostende moest hij zich tijdens een testperiode van twee weken bewijzen: "Ik ben blij dat ik in Oostende zit. Het was een stap die voor mij geweldig heeft uitgepakt. Ik heb hier al enorm veel progressie gemaakt, maar ik denk de club ook', vertelt Theate aan Het Belang van Limburg.

Ondanks dat hij nog 'maar' 21 wedstrijden in de hoogste afdeling op zijn teller heeft staan, kwamen enkele Europese ploegen al eens informeren naar zijn diensten. Het Italiaanse Bologna bood in de laatste uren van de wintermercato zelfs 5 miljoen euro: "Er waren zelf nog andere clubs geïnteresseerd in mij, maar Bologna wilde het verst gaan. Achteraf kreeg ik te horen dat KVO maar liefst 10 miljoen euro voor me wil. Ik ben wel blij dat het achter de rug is, nu kan ik me weer volledig concentreren op de competitie."

Net zoals iedereen op de club blijft ook Theate bijzonder ambitieus. Hij droomt zelfs van een Europees avontuur aan de kust: "Wie weet? We moeten realistisch blijven want de top vier wordt heel moeilijk, maar de trainer heeft ons doen laten beseffen dat we van iedereen kunnen winnen."