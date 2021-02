Guardiola kondigt terugkeer De Bruyne aan: "Premier League teams, beware!"

De hamstringblessure van Kevin De Bruyne is verleden tijd. Dat heeft Pep Guardiola op zijn persconferentie meegedeeld. De middenvelder traint weer voluit mee.

De Bruyne stond vier weken aan de kant en miste zeven wedstrijden, maar kan morgen al spelen tegen Everton. Dat is vroeger dan verwacht, want Manchester City ging uit van een onbeschikbaarheid van zes weken.

"Het gaat beter met hem, veel beter", aldus Guardiola op zijn persconferentie. In ieder geval heeft City het ook zonder De Bruyne bijzonder goed gedaan, want ze haalden 15 op 15 en staan comfortabel aan de leiding in de Premier League.