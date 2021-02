Vlap na zijn glansprestatie tegen Bayern München: "Het voelt hier echt als een bevrijding"

Michel Vlap heeft zijn debuut bij Armina Bielefeld niet gemist, dat heeft iedereen al kunnen zien en lezen. Met een goal en een assist tegen Bayern München leeft hij momenteel op een wolk. Wat een verschil met bij Anderlecht.

Vlap liet aan het Algemeen Dagblad verstaan dat hij stond te springen om andere oorden op te zoeken. “Ik hoefde niet lang na te denken toen er mogelijkheden voorbijkwamen om elders te kijken deze winter”, aldus de door Anderlecht verhuurde middenvelder.

“Ik ben iemand die echt graag veel wil spelen en dat kon bij Anderlecht niet meer. Wat dat betreft voelt het hier wel echt als een bevrijding. En dan zie ik na het seizoen wel waar mijn toekomst ligt.”

Als ik aan de zestien komt, lijkt het wel alsof alles in slow-motion gaat bij mij

Zijn goal postte hij verschillende keren op Instagram, net als alle gerelateerde artikels. “Ik heb de goal al een paar keer teruggezien, het was ook echt een goede goal vind ik. Ik draai goed weg bij die twee verdedigers van Bayern en schiet de bal goed binnen."

"Neuer was er boos om zag ik, maar hij kon er volgens mij niet zoveel aan doen. Als ik rond de zestien kom, lijkt het wel alsof alles in slow-motion gaat bij mij. Alsof ik nog beter geconcentreerd ben dan elders op het veld. Dat had ik bij deze goal ook.”