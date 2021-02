🎥 Droomdebuut voor Michel Vlap: treffer en een assist tegen Bayern München

Michel Vlap heeft er de laatste maanden een woelige periode bij Anderlecht opzitten. Hij kwam nog nauwelijks in de plannen voor en moest elders speelminuten vergaren. De Fries trok naar het Duitse Arminia Bielefeld, daar beleefde hij al na nauwelijks negen minuten een droomdebuut.

Vorige week werd zijn eerste wedstrijd door de hevige sneeuwval nog geannuleerd, maar maandagavond op bezoek bij FC Bayern München startte Vlap gewoonweg in de basis. Na amper negen minuten trof de Fries al raak. Hij draaide zich knap vrij tussen de verdediging en knalde de bal voorbij Manuel Neuer.

Het sprookje ging gewoon verder. Bielefield vecht nog steeds om het behoud, maar liet daar in Beieren weinig van merken. Vlak voor rust schilderde de Anderlecht-huurling een hoekschop op het hoofd van Amos Pieper die de score verdubbelde. Een stunt leek in de maak.

Want in de tweede helft, nauwelijks één minuut na de aansluitingstreffer van Robert Lewandowski, scoorden de bezoekers hun derde treffer van de avond. Deze keer schreef de debutant de pre-assist achter zijn naam. Op het uur zat zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever erop. Vanop de bank zag de Nederlander de Rekordmeister terugkomen tot een 3-3 gelijke stand.

Bij Anderlecht heeft hij de hoge verwachtingen in het Lotto Park niet kunnen inlossen, maar zijn start in de Allianz Arena was alleszins veelbelovend. Het leverde hem na het laatste fluitsignaal zelfs het truitje van de Poolse topschutter op: “Ik kan het moeilijk uitleggen. Toen ik scoorde hoopte ik eerst dat de VAR het doelpunt niet zou afkeuren. Hier droom je van. Je speelt tegen spelers die je alleen tegenkomt op FIFA', klonk Michel Vlap achteraf trots.