Geen Philippe Clement in Kiev na positieve test: "Ik heb het volste vertrouwen in de spelers en staf die naar ginder gaan"

Club Brugge-coach Philippe Clement zal komende donderdag niet op de bank zitten tijdens het Europa League-duel tegen het Oekraiënse Dynamo Kiev. Zelf tilt Clement er niet al te zwaar aan en behoudt hij het vertrouwen in zijn ploeg.

Het coronavirus gaat rond bij Club Brugge de voorbije dagen, gelukkig voor de club zijn het voornamelijk stafleden die getroffen zijn. Onder andere coach Philippe Clement testte ook positief en zal dus niet mee afreizen met zijn ploeg naar Oekraïne voor het Europa League-duel tegen Dynamo Kiev.

Vol vertrouwen

“Het draait niet om mij, de jongens zijn klaar en dat is het belangrijkste”, zegt Clement in een telefonische reactie aan Het Laatste Nieuws.

“Ik heb het volste vertrouwen in de spelers en staf die naar ginder gaan”, aldus Clement. “We hebben zo’n situatie al meegemaakt in de Champions League tegen Zenit en dat zorgde toen voor extra motivatie in de groep om iets speciaals neer te zetten. Ik verwacht nu iets vergelijkbaars. De jongens zijn klaar en dat is het belangrijkste”, klinkt het bij de Club-coach.

De omkadering van Club NXT, met onder andere Rik De Mil en Tim Smolders, zal tijdelijk de leiding over nemen.

In de mate van het mogelijke zal Clement wel nog in contact blijven met zijn spelersgroep.

“Het draait niet om mij, alles moet op het veld gebeuren. Uiteraard zal ik via een videomeeting wel nog de groep briefen, maar er zijn voldoende ervaren jongens in de ploeg om de verantwoordelijk op te nemen. De spelers en de staf van Club NXT kennen het verhaal, het is niet de bedoeling om iets anders te doen. Ik zal van mijn kant nog meer supporteren dan anders het geval is”, vertelt Clement.

Verrassend genoeg bleek na nieuwe tests maar één Club-speler positief te zijn. Dat was Hans Vanaken, hij zal er dus in Kiev ook niet bijzijn. Noa Lang en Charles De Ketelaere reizen dan weer wel gewoon mee af naar Kiev. “Ze zijn negatief, tenzij ze symptomen hebben, dan kunnen ze uiteraard niet spelen. De spelers hebben automatismen en de goeie vorm te pakken. Ik voel veel honger om Europees verder te gaan”, zegt een strijdlustige Philippe Clement.