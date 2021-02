Betrokken clubs houden hun hart vast: Pro League beslist over mogelijke sanctie na afgelastingen

Afgelopen weekend was er heel wat chaos in verband met de koude weersomstandigheden. Drie ploegen moeten nu vrezen voor een sanctie omdat zij hun veld niet speelklaar hebben gehouden.

Het veld van Waasland-Beveren, Oostende en Charleroi waren dit weekend niet bespeelbaar dus riskeren de clubs momenteel een boete die kan oplopen tot 50.000 euro. De Pro League kon er absoluut niet mee lachen en moest haastig zoeken naar nieuwe datums om de wedstrijden in te halen, vooral Charleroi-Club Brugge lijkt de nodige problemen met zich mee te brengen.

De voorzitter van de Pro League, Pierre François, zal dinsdag het verslag van de scheidsrechters bekijken en luisteren naar de uitleg van de betrokken ploegen. Daarna zal hij eventuele sancties uitdelen. Verder zal de Pro League ook bepalen of er extra geïnvesteerd moet worden in veldverwarming om dit in de toekomst te voorkomen.

Belangrijk detail: Mehdi Bayat is niet alleen algemeen directeur van Charleroi. Hij is ook voorzitter van de voetbalbond en één van de belangrijke pionnen in de raad van bestuur van de Pro League. Zal Pierre François de bondsvoorzitter en zijn club ook echt bestraffen?