16-jarige spits tekent eerste profcontract bij KV Mechelen

Alexandre Stanic, amper 16 jaar, ondertekende vandaag bij KV Mechelen zijn eerste profcontract. Beide partijen kwamen tot een overeenkomst voor een contract tot 2023 met de optie voor een extra jaar.

Stanic is een jonge spits die in 2019 overkwam van Lokeren, eerder speelde hij ook al bij Anderlecht en Antwerp. Hij is nu bezig aan zijn tweede seizoen voor de club.

In de weinige wedstrijden die Stanic, wegens de coronacrisis, dit seizoen speelde voor de jeugdploegen van de Kakkers toonde de 1,90 lange spits dus al voldoende kwaliteit om een profcontract te kunnen versieren.

Malinwa geeft hem een contract tot 2023 met optie voor een extra jaar. Ze maakten het nieuws bekend via hun clubwebsite.