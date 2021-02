Ervaringsdeskundige getuigt: "Ga niet als bange schijter voor de groep staan"

Het wordt een bijzonder beeld op de Brugse bank tegen Dynamo Kiev. Geen Philippe Clement en ook bepaalde andere mensen van de coaching staf zijn er niet bij. En dus mag T3 Rik De Mil de honneurs waarnemen. Een ervaringsdeskundige legt uit wat die moet doen ...

Rik De Mil is coach van Club NXT in de Proximus League, maar zal voor de gelegenheid de honneurs waarnemen op bezoek bij Dynamo Kiev donderdag in de Europa League.

Philippe Clement gaf duidelijk aan dat hij niet wil bijsturen tijdens de wedstrijd door te bellen of wat dan ook. En dus zal De Mil het zélf moeten doen.

Niet bellen

Zoals ook Arnar Vidarsson enkele maanden geleden tegen de Rode Duivels moest doen met de nationale ploeg van IJsland. Hij geeft dan ook graag een paar tips.

"Dingen doorbellen? Vaak is het toch al te laat als er iets wordt doorgebeld", aldus de IJslandse bondscoach in Het Laatste Nieuws. "Rik De Mil moet in zichzelf geloven en niet als een bange schijter voor de groep gaan staan."