Champions League: Juventus pijnlijk onderuit na snelle tegengoals, Haaland slaat opnieuw tweemaal toe

Woensdagavond stonden er uiteraard nog enkele Champions League-wedstrijden op het programma. Dortmund zit in een moeilijke periode en ging op bezoek bij Europa League-winnaar Sevilla. Juventus hoopt via deze weg het seizoen wat meer kleur te geven, maar beleefde een ware nachtmerrie in Porto.

Porto 2-1 Juventus Het Europese toneel wordt uiteraard een hoofddoel voor de Oude Dame. De Scudetto lijkt namelijk ver weg. Juventus begon dramatisch aan hun wedstrijd en keek na nauwelijks zestig seconden al tegen een achterstand aan. Andrea Pirlo zal hoogstwaarschijnlijk zijn jongens tijdens de rust hebben getrakteerd op een fikse uitbrander. Maar het leek niet geholpen te hebben want in de tweede helft deed Porto er zelfs minder lang over. Ze hadden na aftrap voor de tweede helft amper negentien seconden nodig om de score te verdubbelen. Juventus maakte via Chiesa nog de aansluitingstreffer, maar heeft in de terugwedstrijd nog heel wat werk voor de boeg. Sevilla 2-3 Dortmund Dortmund verkeert in een moeilijke periode en kwam op het veld van de Europa League-winnaar zelfs al na zeven minuten op achterstand. Dahoud bracht de bezoekers snel weer op gelijke hoogte. Daarnaast kan Dortmund in de Champions League altijd rekenen op een uitstekende Erling Haaland, ook vandaag. De jonge Noor rondde een uitgespeelde aanval met Jadon Sancho mooi af. Hij leek zijn ploeg ook naar een vlotte 1-3 overwinning te schieten, maar in het slot bracht een treffer van Luuk De Jong nog spanning in de wedstrijd.