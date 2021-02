Louis Van Gaal reageert op de kritiek van Rode Duivel: "Het zelfbeeld van de speler laat flink te wensen over"

Adnan Januzaj heeft de hoge verwachting bij Manchester United niet kunnen inlossen, dus vertrok hij naar Real Sociedad. De Rode Duivel sneerde in een interview nog eens naar zijn ex-trainer Louis Van Gaal. Die heeft op zijn beurt weer gereageerd op de felle woorden van zijn voormalig toptalent.

Volgens Adnan Januzaj kreeg hij onder Van Gaal te weinig speelkansen en greep de trainer vooral terug naar ervaren spelers. Het gevolg? Jonge spelers werden volgens hem richting de uitgang geduwd: "Hij was altijd boos, zelfs bij een slechte pass begon hij op je te roepen. Niet alleen bij mij, maar ook bij de andere jonge jongens. Kijk maar naar Memphis Depay, die nu het verschil maakt bij Olympique Lyon", verklaarde hij in een interview aan ESPN.

Daarom ging The Athletic verhaal halen bij de Amsterdammer. Hij benadrukte dat hij zich voor niets of niemand moet verantwoorden: "Ik voel absoluut geen noodzaak om mezelf te verdedigen tegen zoveel onrecht. Het zelfbeeld van de speler laat flink te wensen over. Mijn carrière als manager heeft aangetoond dat veel jonge spelers onder mijn leiding een kans hebben gekregen", schreef Van Gaal in een mail.

De trainer was in het verleden twee jaar actief bij Manchester United en liet de inmiddels 26-jarige flankaanvaller in 33 wedstrijden meedoen. Ondertussen is Januzaj al aan zijn vierde seizoen in La Liga bezig.