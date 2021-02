Marc Van Ranst bijzonder kritisch voor Club Brugge na nieuwe uitbraak corona: "Heb medelijden met me, want elke keer ik over voetbal begin ..."

De nieuwe uitbraak van het coronavirus heeft er bij Club Brugge ferm op ingehakt voor de trip naar Dynamo Kiev. Marc Van Ranst is zeer kritisch: "Natuurlijk was dit te vermijden."

Van Ranst is zeer kritisch voor de aanpak van het coronavirus in ons land bij de profclubs. De nieuwe uitbraak bij Club Brugge komt zeer ongelegen, maar was volgens hem zeker te vermijden.

"Heb wat medelijden met me hé, want elke keer ik iets over voetbal zegt", aldus Van Ranst tegen Het Laatste Nieuws.

Veilige bubbel

"Ze worden vaak getest, maar ze worden ook overmatig vaak positief bevonden. Of ze dat kunnen vermijden? Zeker en vast."

"Je verwacht het eigenlijk ook van mensen die professioneel met hun job bezig zijn. Ze leven in de veiligste bubbel, of dat zou toch moeten zo zijn ..."