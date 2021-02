Marc Van Ranst heeft zeer slecht nieuws voor Club Brugge: "Verwijderen uit de groep", maar ook "Weet dat in voetbal andere wetmatigheden gelden ..."

Heel wat sterkhouders zullen de match van Club Brugge tegen Dynamo Kiev moeten missen vanwege het coronavirus. Maar mogelijk wordt het bilan nóg pijnlijker.

Charles De Ketelaere en Noa Lang hebben allebei namelijk coronasymptomen en kunnen daardoor mogelijk niet afreizen naar Oekraïne.

Beiden wisten weliswaar negatief te testen, maar als het aan Marc Van Ranst zou liggen gaan ze sowieso niet mee naar Kiev.

Wetmatigheden

"In mijn laboratorium zouden ze niet welkom zijn. Mensen die ziek zijn of zich ziek voelen, moeten zich verwijderen uit de groep", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Er komen na Kiev nog wedstrijden hé. Ach, ik weet dat er in het voetbal andere wetmatigheden zijn. Dat heb ik al lang geleerd."