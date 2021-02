Nordin Jackers belangrijk voor Waasland-Beveren met penaltyredding: "Nog acht finales en de eerste hebben we goed afgesloten"

Waasland-Beveren heeft deze avond een belangrijke zege geboekt. Het werd 1-0 tegen Eupen na een doelpunt van Frey. Jackers speelde een hoofdrol, want de doelman had enkele puike reddingen in huis en stopte ook een strafschop.

Nordin Jackers was tevreden op de persconferentie na de wedstrijd. "Het heeft even geduurd, maar we hebben hiervoor niet de makkelijkste wedstrijden gehad. We hadden acht finales en de eerste hebben we al goed afgesloten", legde Jackers uit.

Jackers zelf was dus belangrijk met een penaltyredding. "Een strafschop is altijd een mentaal spelletje. Ik ben blij dat ik er nu als winnaar ben uitgekomen. Ik was er vrij zeker van dat ik met een voet op de lijn stond, maar het is altijd even afwachten. Ben blij dat mijn keuze vandaag goed heeft uitgepakt", aldus de doelman van Waasland-Beveren.

Waasland-Beveren speelde vandaag een uitstekende eerste helft, maar in de tweede helft kregen ze het lastiger. "Het spel was vlotjes. We hebben er goed op getraind de afgelopen weken. We zijn op het juiste moment in een flow aan het geraken. Het is logisch dat de andere ploeg in de tweede helft komt bij een achterstand, maar buiten twee kansen hebben we het goed opgevangen", vertelde Jackers.