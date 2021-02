Chaos bij Rangers: vijf spelers uit selectie gegooid na het overtreden van coronamaatregelen

Donderdag staat er ook voor de Rangers een belangrijk Europa League-duel tegen Antwerp op het programma, maar ze hebben geen ideale voorbereiding achter de rug. Maar liefst vijf spelers werden uit de selectie gegooid wegens het overtreden van de coronamaatregelen.

Verschillende spelers van Rangers hebben de heersende coronamaatregelen overtreden. De politie zou dit weekend namelijk vijf spelers betrapt hebben op een illegaal feestje in Glasgow. Het gaat om Bongani Zungu, Calvin Bassey, Nathan Patterson, Brian Kinnear en Dapo Mebude. Enkel die eerste twee komen regelmatig in actie voor de Schotse leider, die laatste heeft de club zelfs momenteel op huurbasis verlaten. Daarnaast ontvangen ze ook nog een boete van de club.

Ondertussen heeft het bestuur ook contact gehad met de autoriteiten en de Schotse voetbalbond in verband met het incident: "We moeten bekennen dat vijf spelers de coronamaatregelen niet hebben nageleefd. We zijn teleurgesteld maar gaan dit intern oplossen. Ze krijgen allemaal een boete en zijn nu even niet welkom om de club. Ik zal daarna wel met ieder van die jongens even aan tafel zitten", klonk trainer Steven Gerrard vastberaden in een interview op de website.

In november liepen al eens twee spelers van Rangers tegen de lamp na het overtreden van de coronamaatregelen. Jordan Jones en George Edmundson kregen een schorsing voor maar liefst zeven duels.