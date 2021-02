De Laet enthousiast voor veldslag met Schotten: "Dit is belangrijker dan Tottenham!"

Ritchie De Laet sprak met zeer veel vertrouwen naar aanloop van de wedstrijd tegen Rangers in de Europa League. Het is zelfs een belangrijker duel dan tegen Tottenham.

"De Europa League is een belangrijke competitie. Hier ziet iedereen bij de club enorm naar uit. De club wacht al heel lang om aan deze competitie aan dit format deel te nemen. Morgen is het de volgende stap voor ons."

Voor De Laet is het niet de eerste keer dat hij het opneemt tegen Steven Gerrard (trainer van Rangers en Liverpool monument). "Das al even geleden" zei hij lachend. "Ik weet niet meer de specifieke wedstrijd dat is al te lang geleden".

We hebben De Laet even geholpen en het was op 2 december 2014. De Laet stond 90 minuten op het veld bij Leicester City als rechtsback en Gerrard kwam tot scoren in de 1-3 overwinning voor Liverpool. (bron Transfermarkt.com)

Dit is belangrijker dan tegen Tottenham!

"Het is nu de knock-ouf fase. Deze wedstrijden zijn nog belangrijker dan die in de groepsfase. Want dan heb je nog altijd de kans om iets recht te zetten en in deze wedstrijden is dit heel moeilijk. We hebben al bewezen in de groepsfase dat we van iedereen hier thuis kunnen winnen. Op dat vlak is dit belangrijker dan tegen Tottenham. We moeten gewoon vol vertrouwen aan de wedstrijd beginnen. We zullen zien na de 1ste 90 minuten waar we staan en wat we nodig hebben voor we naar daar gaan volgende week", sprak De Laet vol vertrouwen.