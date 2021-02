Simon Mignolet gelooft in een positieve afloop in Oekraïne: "Waarom zouden we onze doelstelling veranderen?"

Donderdagavond zullen zowel Antwerp als Club Brugge hun Europees avontuur hervatten, maar die laatste trekt gehavend richting Oekraïne. Blauw-zwart kreeg te maken met een corona-uitbraak en moet enkele belangrijke spelers missen. Toch blijven ze geloven in een goede afloop.

Het lijstje met afwezigen is indrukwekkend. Geen Philippe Clement en de rest van zijn technische staf, geen Hans Vanaken of Noa Lang. Toch blijft de competitieleider strijdvaardig: "We wisten op voorhand dat het extreem koud ging zijn, maar de omstandigheden die er nu zijn bijgekomen pakken we er gewoon bij", vertelde Simon Mignolet aan Het Laatste Nieuws.

In het begin van hun Champions League-campagne waren ze al eens slachtoffer van een corona-uitbraak. Onder meer Simon Mignolet moest toen verstek geven voor het belangrijke duel in Rusland, maar hij zag zijn ploeggenoten wel winnen: "De jongens hebben het in Zenit al eens gedaan, maar ik geloof er sterk in dat we dat nu ook opnieuw kunnen doen. We kunnen de afwezigen opvangen. Onze doelstelling in Europa is doorgaan naar de volgende ronde, waarom zouden we dat nu veranderen?"