Ex-Club-speler Sergej Serebrennikov over het duel met Dynamo Kiev: "ik denk niet dat het gemakkelijk zal zijn.'

Morgen speelt Club Brugge hun wedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tegen het Oekraïense Dynamo Kiev. Volgens Sergej Serebrennikov die bij beide clubs een verleden heeft gaan de Bruggelingen een moeilijke wedstrijd tegemoet.

Club Brugge neemt het morgen op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev. De aanloop van blauw-zwart naar de partij verliep echter niet feilloos wegens een reeks coronabesmettingen.

De Bruggelingen gaan niet op volle kracht zijn aangezien ze met Hans Vanaken en Noa Lang twee van hun absolute sterkhouders missen. Ook coach Philipe Clement reist morgen niet af naar Kiev. Vanaken en Clement zijn positief getest op het coronavirus, bij Lang is het niet zeker of dat de oorzaak is van zijn afwezigheid.

Sergej Serebrennikov, ex-speler van beide ploegen, zei in een interview met Sport/Voetbalmagazine dat de Oekraïners een geduchte tegenstander zullen zijn: "Ze leiden in de competitie, haalden de Champions League en spelen nu tegen Club Brugge. Volgens mij is dat de hand van de coach. Er zit nu veel meer organisatie in het spel van Kiev en ze spelen vooral echt als een ploeg. Er is nog een lange weg te gaan tot ze echt attractief voetbal spelen, maar ze tonen geregeld dat het kan en de goede resultaten zijn er."

Jeugd

De crisis in 2014 in Oekraïne zorgde voor een verjonging van de Oekraïense competitie en het elftal van Dynamo Kiev. Sinds dit seizoen staat Mircea Lucescu aan het roer bij Dynamo Kiev. die volgens Serebrennikov een groot aandeel heeft in het succes van nu: "Het is een jonge ploeg die volwassener is geworden onder zijn hoede", klinkt het.