Kan KV Oostende binnenkort enkele miljoenen opstrijken voor jong Belgisch talent?

Arthur Theate, een man die niet meer weg te denken is uit de basiself van Alexander Blessin bij KV Oostende. Gisteren scoorde hij zijn derde treffer van het seizoen, maar van waar komt de verdediger?

Arthur Theate is aan een mooi seizoen bezig met KV Oostende. De Kustboys staan op een gedeelde vierde plek in het klassement met RSC Anderlecht. Play-off 1 spelen zit er dus echt wel in voor de mannen van Blessin. In augustus liet de trainer van Oostende Theate debuteren in de basis van Oostende. Sindsdien gaat de carrière van de 20-jarige verdediger als een speer vooruit.

Tijdens het afgelopen wintermercato ontving KV Oostende een miljoenenbod van de Italiaanse middenmotor FC Bologna voor Theate, een man die ze zelf transfervrij aantrokken deze zomer. Oostende hoopt meer te kunnen vangen voor hem aan het einde van het seizoen. Ondertussen blijft Theate zich ontwikkelen als een van de revelaties van onze competitie. Dat hij gisteren de genadeslag toebracht met een prachtig doelpunt in de Oostendse overwinning tegen een andere play-off 1 kandidaat KRC Genk zou ons niet moeten verbazen, maar waar komt deze man opeens vandaan?

"Hallo zeg! Hallo, en hij kan ook een goal maken!" luidde gisteren de commentaar op Eleven Sports. Het zou ons eigenlijk niet moeten verbazen dat Arthur Theate wel kan afwerken. Tot zijn dertiende stond hij namelijk in de spits in de jeugdacademie van KRC Genk. Bij de U14 schoof hij op naar de linkerflank. Later posteerde zijn trainer hem op de linksachter waarna hij uiteindelijk centraal in de verdediging belandde.

In de voorbereiding op vorig seizoen gaf de toenmalige trainer bij KRC Genk, Felice Mazzu, hem de kans om mee te doen met de voorbereiding van de eerste ploeg. Mazzu raakte niet overtuigd van de Luikenaar zijn kwaliteiten en stuurde hem terug naar de beloften. Theate besloot daarop terug te keren naar Standard, waar hij al in de jeugd speelde van 2014 tot 2017. Ook bij Standard kon Theate geen speelminuten vergaren bij het eerste elftal en zat de jonge verdediger dus op een dood spoor.

KV Oostende

Afgelopen zomer kwam Arthur Theate op de radar van KV Oostende. De verdediger twijfelde niet en ging vol zijn kans in een testperiode van twee weken. Na deze twee weken kreeg hij een profcontract aangeboden bij Oostende voor drie jaar. In totaal miste hij dit seizoen nog maar vijf wedstrijden. Voor de rest stond hij steeds 90 minuten lang tussen de lijnen, en met succes.

Begin oktober kon Theate zijn eerste doelpunt maken als prof tegen Moeskroen. De jonge verdediger was door het dolle heen en liep naar zijn trainer om hem te omhelzen. Zijn tweede doelpunt maakte hij eind december, op Oud-Heverlee Leuven. Op het uur liep Theate zich mooi bij een hoekschop vrij en kopte hij de gelijkmaker voorbij Romo tegen de netten.

Zijn mooiste doelpunt was toch dat van gisteren, tegen Genk. Vanop een meter of 25 knalde hij de bal staalhard tegen de netten met zijn linker. Maarten Vandevoordt had hier absoluut niets tegen in te brengen. Het was ook een zeer belangrijk doelpunt, want met nog maar zeven matchen te gaan dringt Oostende de top vier binnen. Kunnen de mannen van Blessin verbazen en play-off 1 halen? Als het aan Arthur Theate ligt behoort dit zeker en vast tot de mogelijkheden. Of KV Oostende zijn verdediger dan nog kan houden lijkt wel onmogelijk. De 20-jarige Theate kon deze winter al voor vijf miljoen naar Bologna trekken, maar de kans is groot dat deze zomer een nog hoger bod zal binnen komen bij Oostende.