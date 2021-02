Club Brugge blikt terug op vorige match in Kiev: "Het was een geweldig moment voor heel de club"

Om 16u nemen Dinamo Kiev en Club Brugge het tegen elkaar op in de Europa League. Club Brugge heeft nog goede herinneringen aan de tegenstander van deze middag, want vorig seizoen schakelde Club Brugge Dinamo Kiev uit in de voorronde van de Champions League.

Enkele spelers kijken dan ook met plezier terug naar de vorige trip richting Kiev. In een filmpje van Club Brugge op sociale media komen onder meer Simon Mignolet en Ruud Vormer aan het woord. "Zo'n wedstrijd gaan we nooit meer vergeten", zegt Vormer. "We hadden het mooi gevierd met de supporters en daarna hadden we nog een feestje in de kleedkamer. Het was een geweldig moment voor heel de club en hopelijk kan het ook zo lopen in de Europa League", aldus de middenvelder van Club Brugge. "Zo'n wedstrijd gaan we nooit meer vergeten!" šŸ”µāš« #DynClu #UEL pic.twitter.com/TZzay1JGfx — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021





