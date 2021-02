Mooi interview: Erling Haaland opnieuw beslissend en bedankt Kylian Mbappé voor glansprestatie in Camp Nou

Erling Haaland zette woensdagavond opnieuw een indrukwekkende prestatie neer in de Champions League. De Noor scoorde twee doelpunten en gaf een assist in de 2-3 overwinning op het veld van Sevilla. Achteraf had hij nog enkele mooie woorden over voor dat ander wonderkind, Kylian Mbappé.

Borussia Dortmund heeft een serieuze stap gezet op weg naar kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League. "Om eerlijk te zijn denk ik dat we vanavond misschien meer motivatie en passie toonden. Het is heel goed om drie uitdoelpunten te hebben gescoord. We hadden een goed plan opgesteld, Edin Terzic (de BvB coach) had ook veel met me gesproken. Hij vertelde me dat ik mijn kansen zou krijgen, die heb ik ook gepakt", vertelde Erling Haaland aan DAZN.

"Nu moeten we snel herstellen en met deze positieve instelling terugkeren naar de Bundesliga. In de tweede helft probeerden we de score vast te houden, maar kregen we alsnog een doelpunt tegen. Ik ben trots dat we de wedstrijd hebben gewonnen," zei de Noor, voordat hij bekende dat de prestatie en hattrick van Kylian Mbappé de dag ervoor tegen Barça (1-4) hem had geïnspireerd.

"Ik heb gisteren de wedstrijd van Mbappé tegen Barcelona gezien, hij scoorde drie mooie doelpunten en dat was een bron van motivatie en een boost voor mij, dus ook dank van mij aan hem. het was een mooie avond", concludeerde Haaland.