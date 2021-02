📷 KV Oostende woest na controversiële post van Genk: "Amateurs zei je?"

De spanningen tussen KV Oostende en KRC Genk liepen de afgelopen dagen hoog op. De Limburgers hadden hun tegenstanders via allerlei mogelijke manieren beschuldigd van amateurisme nadat de kustploeg niet in staat was om hun veld speelklaar te houden. Ze hadden een gevoelige snaar geraakt.

Normaal stond het duel afgelopen weekend op het programma, maar door het vriesweer was het veld nog deels bevroren en kon er dus ook niet gespeeld worden. Dat zette kwaad bloed bij KRC Genk, zij vonden het namelijk amateuristisch van hun tegenstander. Dat hebben ze meermaals laten blijken, maar de Tweet enkele uren voor de aftrap deed het potje van de thuisploeg verder overkoken. KV Oostende won uiteindelijk met 3-1 en wipt zo naar de vierde plaats, en nadert nauwelijks tot op één punt van KRC Genk. Een deugddoende zege, dat vond ook Gauthier Ganaye. De CEO van de kustploeg reageerde achteraf cynisch op de boodschap in kwestie: "Amateurs zei je?" Amateurs you said?šŸ¤Ø šŸŸ¢šŸ”“šŸŸ”@kvoostende šŸ’ŖšŸ¼ https://t.co/5K2zxv6LQx — Gauthier GANAYE (@GGanaye) February 17, 2021