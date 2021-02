Charles De Ketelaere is ambitieus: "Eerlijk, ik droom wel van een buitenlands avontuur"

Charles De Ketelaere is ondertussen al een tijdje een publiekslieveling in het Jan Breydelstadion. Hij ontwikkelde er zich op amper 19-jarige leeftijd tot één van de sterkhouders van het elftal en kan uiteraard ook rekenen op buitenlandse interesse. Al begint hij nog niet meteen te zweven.

Het jeugdproduct is opnieuw aan een indrukwekkend seizoen bezig bij blauw-zwart. Hij maakte indruk in de Champions League en schoot in de slotseconden op bezoek bij Lazio de goal van de kwalificatie tegen het doelhout, debuteerde bij de Rode Duivels, werd verkozen tot voetbalbelofte van het jaar en werd uiteindelijk vijfde in de verkiezing van de Gouden Schoen.

Dat is uiteraard ook enkele buitenlandse ploegen niet ontgaan. Zij kwamen al eens informeren naar de diensten van het goudhaantje: “Er waren enkele buitenlandse clubs geïnteresseerd. Zij geven dan hun mening, maar als ik zeg dat ik nog drie jaar bij Club Brugge zal blijven, dan ben ik daar ook heel gelukkig mee”, vertelde De Ketelaere aan de Krant van West-Vlaanderen.

Ondanks dat Charles De Ketelaere zich goed voelt bij zijn werkgever, droomt ook hij van een avontuur bij een Europese grootmacht: “Eerlijk, ik droom wel van een buitenlands avontuur, maar dat moet nu niet meteen. Ik zal altijd een gezonde keuze maken. Alleen de sportieve ambitieus tellen, je wil altijd beter worden.”