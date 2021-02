Hoe hoog reiken de ambities van AA Gent nog? "We hebben aangehaakt aan het peloton, maar ..."

AA Gent won maandag een belangrijk duel van Moeskroen, maar kijkt op vrijdag alweer KV Mechelen in de bek. "Er komt nog een zwaar programma aan."

Waar de ambities van AA Gent dit seizoen met niet eens zoveel speeldagen meer voor de boeg nog liggen? Dat weet Hein Vanhaezebrouck eigenlijk zelf ook niet heel erg goed. Maar het is duidelijk: er is toch nog wel wat geloof.

Play-off 2, of misschien zelfs nog play-off 1? De kloof met de top-4 is niet onnoemenswaardig groot en dus lijkt alles nog mogelijk. "Bedoeling was aansluiting vinden bij het peloton", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.

Aangehaakt in het peloton

"We hebben nu aangehaakt ook al zijn we nog helemaal laatste van dat peloton, nu hebben we nog niet zoveel etappes om zo hoog mogelijk te eindigen."

"Zal een enorme strijd worden als je ziet hoe dicht de ploegen bij elkaar staan. We gaan er de komende weken alles aan doen om zo hoog mogelijk te kunnen finishen."