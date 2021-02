Stevige gesprekken bij Racing Genk na nederlaag in Oostende: "Zelfs de materiaalman mag zijn mening uiten"

Geen vragen kwamen er aan te pas op de persconferentie van John Van den Brom. Een stevig monoloog van de trainer, dat was alles.

“Na de teleurstellende nederlaag vond ik het nodig om onmiddellijk de koe bij de horens te nemen”, zegt John Van den Brom op de persconferentie van vandaag. “Vandaar een lang groepsgesprek. Ik wilde per se bij de spelers blijven tot één en ander was uitgesproken. Wij hebben onszelf als groep in de miserie gebracht, dus moeten we nu ook als groep er uit zien te geraken. Ik nodigde de jongens uit om zelf het woord te nemen en om te zeggen wat er allemaal moest veranderen.”

“Moest ik het anders aanpakken, moesten ze mekaar op een andere manier corrigeren en helpen? Zijn we te lief voor elkaar? Tactiek, duelkracht, mekaar corrigeren, de veldbezetting, al die zaken zijn aan bod gekomen. Voor alle duidelijkheid, er is niet met schoenen gesmeten, zo zit ik niet in mekaar. Integendeel. Achteraf hield ik er een goed gevoel aan over.”

“We zitten hier met een heel diverse groep. Maar ook de Spaanstalige jongens, die doorgaans stil zijn, deden hun duit in het zakje. Ook Danny Vukovic, al had die van mij slecht nieuws gekregen. Ook Patrik Hrosovsky, die in Oostende niet had gespeeld. Ook de mensen van mijn staf. Ik houd daarvan. Zelfs Alain Vanderlinden, onze materiaalman, mag van mij gerust zijn mening uiten.”

Tussen de coach en voorzitter Peter Croonen volgde na de training nog een gesprek. “Voor alle duidelijkheid, ik ben daar niet naartoe getrokken met bibberende handjes. Dimi, de voorzitter, ikzelf wij hebben heel frequent contact. Dus dat was niet uitzonderlijk. Het was gewoon belangrijk dat we bekeken hoe we samen het tij konden keren.”

“Je weet, ik ben altijd optimistisch en enthousiast. Maar toch. Ik heb vrijdagochtend een training gezien waarvan ik dacht: ‘Wow. Als we elke dag zo trainen, dan moeten we voor niemand onderdoen.’ Kwaliteit, mentaliteit, het zat er allemaal in. Ik kan eigenlijk niet wachten tot zondag. Ik maak me sterk dat we tegen Beerschot zullen bevestigen dat we thuishoren in play-off 1.”