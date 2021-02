Mogi Bayat minimaliseert zijn rol bij Nantes: "Clubs profiteren van mij"

Geen kleurrijker figuur dan Mogi Bayat. Welke rollen hij allemaal gespeeld heeft in het voetbal zijn niet meer op één hand te tellen.

De Franse krant L’Equipe ging in gesprek met Bayat en vroeg hem naar zijn rollen bij club. Bij Nantes wordt hij zelfs officieus technisch directeur genoemd, iets wat hij afdoet als nonsens. "Mijn rol is duidelijk. Ik ben een tussenpersoon. En ik werk met vele clubs, niet enkel met Nantes. Blijkbaar komt dat niet in de aandacht."

“Ik ben een tussenpersoon met een belangrijk netwerk en de clubs profiteren van deze knowhow”, gaat hij verder. “Er zijn veel clubs waar ik minstens zo actief ben, maar ze praten er niet zo over.”

Ook in ons land is zijn invloed nog altijd groot. “Brugge en Gent hebben mij gemandateerd om Krépin Diatta (in Monaco) en Jonathan David (in Lille) te verkopen voor recordbedragen en daar is geen controverse over.