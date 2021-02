Kerim Mrabti (KV Mechelen), de droom van elke trainer: "Je kan hem nooit iets verwijten"

In tegenstelling tot andere spelers in onze competitie valt Kerim Mrabti niet op vanwege zijn straffe statistieken of flitsende dribbels maar wel door zijn inzet. De Zweed legt altijd "zijn kop ervoor" en schuwt geen enkele inspanning.

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken zei het al na de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Beerschot: "Ik weet niet of hij vermoeidheid kent, want in het slot kwam hij nog mee verdedigen en een schot afblokken aan de zestien. Het is ongelooflijk wat hij vandaag heeft gedaan. Het was een goede collectieve prestatie, maar hem wil ik benadrukken", klonk het. Mrabti geeft week in, week uit het beste van zichzelf. Hij loopt de longen uit zijn lijf en werkt ook hard op training. Physical coach Glenn Vanryckeghem vertelt aan Het Laatste Nieuws over hoe straf de prestaties van de Zweed zijn: “Op vlak van afgelegde afstand en sprintmeters vind je hem aan de top van de tabellen van de Jupiler Pro League." Nuchtere jongen Best indrukwekkend voor iemand die niet eens de volledige voorbereiding heeft meegedaan, maar zelfs blijft de KV Mechelen-aanvaller met de voetjes op de grond: “Ach, het belangrijkste is dat wij winnen. En ik kan nog beter doen, hoor", klinkt het vol vertrouwen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Mechelen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.