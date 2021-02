KV Oostende mist wellicht Sakala voor duel tegen Eupen

KV Oostende moet het duel in KAS Eupen wellicht afwerken zonder Fashion Sakala. De spits van de kustploeg moest tegen Genk vervangen worden.

In het uitgestelde duel tegen Racing Genk moest Fashion Sakala vroegtijdig het veld verlaten. Hij had een probleem aan de enkel en werd vervangen. Of hij Eupen haalt is zeer twijfelachtig.

Ook D’Haese moest vervangen worden in die wedstrijd, maar voor hem zou er geen probleem zijn om dit weekend van de partij te zijn.

Doelman Hubert lijkt ook geen last te ondervinden van de trap die hij kreeg. Ook hij zou inzetbaar zijn tegen Eupen.