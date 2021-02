📷 De supporters van Moeskroen protesteerden voor en tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge

Ongewone samenkomst voor de poort van Le Canonnier in aanloop van de wedstrijd tegen Cercle Brugge: een handvol aanhangers van Excelsior Moeskroen was gekomen om hun ongenoegen te uiten.

Tegen het advies van de beveiliging van de club in, hadden de schreeuwende supporters meerdere spandoeken opgesteld. Hierop stonden volgende boodschappen te lezen: "[Voor de] geiten, de weide bevindt zich over 300 meter" en "Beweeg of breek".

Moeskroen kende een catastrofale maand in februari met onder andere de uitschakeling in de Croky Cup (2-1) en twee zware nederlagen in de competitie (0-3 en 0-4). De supporters zijn ontevreden en lieten van zich horen, onder meer door naast het stadion gezangen te scanderen tijdens de wedstrijd.

Sommige supporters hoopten aan het eind van de wedstrijd de spelers te kunnen zien om uitleg te geven bij deze actie.

Moeskroen verloor uiteindelijk met 1-2 van Cercle Brugge. Opnieuw een bittere pil voor de supporters...