Het is echt wel van moeten voor KRC Genk tegen Beerschot: De Condé schudt de kleedkamer wakker

Zondagavond staat KRC Genk misschien wel voor een van de sleutelpartijen van dit seizoen. De Limburgers ontvangen dan Beerschot in een partij waarin er veel op het spel staat.

Concurrenten als KV Oostende en Charleroi verloren al punten dit weekend in de strijd om Play Off 1. Hiervan kan KRC Genk profiteren. Maar ook voor de toekomst van coach John van den Brom bij de Limburgers wordt het een cruciale partij.

Het belang van de wedstrijd tegen Beerschot kan dus moeilijk onderschat worden. Zelfs technisch directeur Dimitri De Condé heeft de spelers even op hun plichten gewezen. Dat vertelt van den Brom aan Sporza.

"Het doet ons allemaal pijn, de situatie waarin we verkeren. We moeten daaruit komen, maar de vraag is hoe we het gaan doen. De Condé heeft zijn zorgen geuit. Zijn woorden waren mooi, maar ook hard. We moeten allemaal de neuzen opnieuw in de zelfde richting krijgen."