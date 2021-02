'KAA Gent kan nog een mooie som vangen voor floptransfer'

Bij KAA Gent is het traditioneel elke zomermercato een komen en gaan van spelers. Tussen al deze transfers zaten ook enkele miscasts.

Eric Smith werd in 2018 weggehaald bij Norrköping, hij was één van een waslijst aan spelers die de Buffalo's in die tijd aantrokken als vervanger van Sven Kums. De Zweed kon zich echter nooit doorzetten in de Ghelamco en werd vanaf augustus 2019 telkens uitgeleend.

Smith is momenteel verhuurd met aankoopoptie aan de Duitse tweedeklasser St. Pauli. Die vecht momenteel voor het behoud, maar als het die kan afdwingen zal het de 24-jarige middenvelder definitief overnemen.

De optie bedraagt 600 000 euro, daarmee recupereert Gent toch een aanzienlijk deel van de 1 miljoen euro die het toen neertelde voor Smith.