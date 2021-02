Anderlecht wint Brusselse derby tegen RWDM

Na het pijnlijke verlies in eigen huis wist Anderlecht weer eens te winnen in een oefenduel. Vorige week werd er met 1-5 gewonnen in een oefenmatch tegen Oud-Heverlee Leuven, nu ging RWDM onderuit tegen de paars-witten met 3-1.

Een dag na de pijnlijke 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Kortrijk had Kompany een oefenwedstrijd ingepland tegen RWDM. Anderlecht klopte de andere Brusselse ploeg met 3-1. De doelpunten kwamen van Kristian Arnstad, het 17-jarig Noorse talent, Mohammed Dauda en Matt Miazga. Cobbaut mocht tegen RWDM ook nog eens minuten maken. Eind augustus brak de Belg zijn enkel tijdens de wedstrijd tegen KV Oostende. Deze wedstrijd diende ter voorbereiding van de cruciale wedstrijd van nu zondag op Standard. Dat is een rechtstreeks duel tussen twee play-off 1 kandidaten.