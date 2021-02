Michael Verschueren verdedigt nieuwe Conference League ook in België: "Daar heeft UEFA naar geluisterd"

Michael Verschueren gelooft in de Conference League. De nieuwe Europese competitie krijgt een pak kritiek te verduren, maar de voordelen worden te gemakkelijk vergeten. "De context van de nieuwe competitie moet geschetst worden."

Onder anderen Peter Croonen stelde zich meteen vragen bij de Conference League. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Vooral het feit dat België een rechtstreeks ticket voor de Europa League verliest is een doorn in het oog.

“De clubs uit de kleine landen klaagden dat ze in juni al voorrondes moesten afwerken”, schetst Michael Verschueren in Het Laatste Nieuws die context. “Op die manier verloren die clubs in de zomer al hun Europese vooruitzichten. En daar heeft UEFA naar geluisterd.”

Het klopt dat de waarde van de clubs in de Conference League minder zal zijn, maar de kansen voor de Belgische teams om een Europese finale te spelen worden groter

De aandeelhouder van RSC Anderlecht werkte niet alleen mee aan de nieuwe competitie, maar is er ook een voorstander van. “De Europa League moest afgeslankt worden om een volwaarde Conference League met 32 clubs op de been te brengen.”

“De coëfficiënt van België op de UEFA-ranking maakte het onmogelijk om al onze clubs in de Europa League te behouden. Het klopt dat de waarde van de clubs in de Conference League minder zal zijn, maar de kansen voor de Belgische teams om een Europese finale te spelen worden groter.”