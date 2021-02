Deschacht blikt terug op einde bij Anderlecht: "Ik had een probleem met hem, maar dat was eigenlijk mijn schuld"

Olivier Deschacht is dan wel nog actief als profvoetballer, maar de verdediger kan op zijn veertigste al terugblikken op een meer dan rijkgevulde carrière. Ook met trainers had hij niet altijd de beste verhoudingen.

Vooral in de laatste seizoenen bij RSC Anderlecht zat het scheef tussen Olivier Deschacht en zijn coaches. “Ik heb een probleem gehad met René Weiler. Maar dat was eigenlijk honderd procent mijn schuld. Ik geloofde niet in zijn manier van voetballen.”

“En daardoor was ik een beetje rebels”, is Deschacht groots in Het Laatste Nieuws. “Al ben ik er zeker van dat ik een gesprek van twee uur zouden hebben met Weiler als we elkaar zouden tegenkomen.”

Hein Vanhaezebrouck had de ballen moeten hebben om mij te bellen en de waarheid te zeggen

Onder Hein Vanhaezebrouck was het helemaal over en uit voor Deschacht. “Als veldtrainer was hij top, maar op menselijk vlak had hij het anders moeten aanpakken. Als je iemand recht in de ogen kijkt en zegt dat je helemaal in de plannen voor het nieuwe seizoen past.. Hij had de ballen moeten hebben om mij te bellen en de waarheid te zeggen.”