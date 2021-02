Genk-sterkhouder neemt het op voor coach: "Maar op een dag zal het te laat zijn"

Het hoofd van John van den Brom ligt op de kapblok. Het bestuur van KRC Genk zit vanavond samen om de toekomst van de Nederlandse coach te bespreken. "Het is te gemakkelijk om enkel naar de coach te kijken."

Het zijn de woorden van Theo Bongonda. Meer zelfs: de flankaanvaller heeft er alle vertrouwen in dat de situatie nog kan worden omgedraaid. “Maar we kunnen dat niet blijven herhalen. Op een dag zal het te laat zijn.”

“Ik wil niemand met de vinger wijzen”, aldus Bongonda in Het Laatste Nieuws. “De trainer is niet verantwoordelijk voor de fouten die worden gemaakt op het veld. Wij moeten het doen op het veld, hé. Er was bovendien een positieve vibe toen John van den Brom is aangekomen. Hij gaf ons een extra duwtje.