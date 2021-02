Vercauteren kan weer rekenen op Mbokani "Zelfs als hij fit is traint hij niet veel!"

Dieumerci Mbokani kon na één maand blessureleed eindelijk terug minuten maken bij Antwerp. Een extra wapen erbij voor Vercauteren in de strijd voor Play-Off 1.

De laatste wedstrijd van Mbokani dateert van 17 januari 2021 op het veld van AA Gent. Antwerp won met 0-1 en Mbokani speelde 90 minuten. In die wedstrijd blesseerde hij zich aan de kuit en zou uiteindelijk één maand aan de kant blijven. Tot de wedstrijd gisteren waar hij mocht invallen voor Refaelov.

Franky Vercauteren heeft een extra wapen in de aanval: "Hij heeft nog maar twee groepstrainingen meegedaan maar toch was hij er klaar voor. We hebben hierin zeker geen risico genomen maar het is wel tegen alle logica dat weet ik. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden en ik weet dat Mbokani iemand is die het verschil kan maken. Hij heeft dan wel nog maar weinig getraind maar hij was er klaar voor. Laat ons eerlijk zijn een fitte Mbokani traint ook niet veel (al lachend)."

Franky Vercauteren liet zich ook nog even uit over de blessure van Beiranvand: "Het is niet terug een probleem met zijn adductoren. Het is een totaal andere blessure dan degene waarvoor hij donderdag tegen Rangers voor naar de kant moest. Het is dus puur toeval maar ook pech dat hij juist twee wedstrijden geblesseerd naar de kant moet."