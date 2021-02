Champions League: fantastische omhaal beslist teleurstellende pot tussen Atlético en Chelsea, Bayern München wint eenvoudig

Dinsdag stonden er enkele interessante Champions League-duels op het programma. Bayern München kende weinig problemen met zijn tegenstander. De clash tussen Atlético Madrid en Chelsea was een grote teleurstelling, al bracht een waanzinnig doelpunt daar wel verandering in.

Atlético Madrid 0-1 Chelsea

De topaffiche tussen beide grootmachten werd een teleurstelling. The Blues probeerden wel, maar vonden de opening niet bij een goed georganiseerd Atlético Madrid. Zij sloten alles hermetisch af waardoor de bezoekers weinig tot kansen kwamen. Er viel nauwelijks iets te beleven, tot er een fantastisch doelpunt uit de lucht kwam gevallen.

Olivier Giroud zette zijn ploeg in de tweede helft met een heerlijke omhaal op voorsprong. De lijnrechter vlagde in eerste instantie nog voor buitenspel, maar deze keer mochten we de VAR dankbaar zijn. Zij keurden het pareltje van de Fransman alsnog goed.

WHAT A GOAL! 😍



Different class from Giroud 👏 pic.twitter.com/ObaiwkhJPk — talkSPORT (@talkSPORT) February 23, 2021

Een pijnlijke nederlaag dus voor de Spaanse competitieleider. Zij zullen binnenkort in Stamford Bridge uit een ander vaatje moeten tappen.

Lazio 1-4 Bayern München

Voor doelpunten moesten we in Italië zijn. Na amper tien minuten voetballen profiteerde Robert Lewandowski genadeloos van een grote fout in de opbouw bij Lazio. Tien minuten later verdubbelde de pas 17-jarige Jamal Musiala de score voor de Duitse landskampioen. Het toptalent kreeg te veel ruimte aan de rand van de zestien en knalde de bal met een lage streep in het doel.

Vlak voor rust besliste Leroy Sané het tweeluik al. Hij tikte een rebound simpel tegen de touwen. Daarna was de pandoering compleet. Francesco Acerbi gleed een bal in het eigen doel. Nauwelijks twee minuten later trof de thuisploeg een keer raak, maar uiteindelijk was het niet veel meer dan een eerredder.