José Mourinho onder druk: Spurs hebben mogelijke opvolger al in het vizier

Moet José Mourinho vrezen voor zijn plek bij Tottenham Hotspur? De Spurs verloren namelijk zes van hun laatste acht officiële wedstrijden. De Portugees krijgt nog enkele wedstrijden de tijd om het tij te doen keren, maar voorzitter Daniel Levy heeft al een mogelijke opvolger op het oog.

Zondag keerde het elftal opnieuw met lege handen richting het Tottenham Hotspur Stadium. Deze keer was West Ham United (2-1) te sterk, ondertussen al de vijfde nederlaag uit de laatste zes wedstrijden in de Premier League. José Mourinho moet dus beginnen vrezen voor zijn ontslag, maar hij krijgt nog enkele dagen de tijd om zich opnieuw te bewijzen.

12 dagen. Dat is volgens The Telegraph de tijd die de Portugees van het bestuur nog krijgt. De Spurs spelen in die periode tegen Burnley, Fulham en Crystal Palace. Ook in de zestiende finales van de Europa League zal er gespeeld worden tegen Wolfsberger AC, al is dat maar een formaliteit omdat de Spurs de heenwedstrijd met 1-4 wonnen.

Als de voormalige trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Inter Milaan er niet in slaagt om zijn ploeg te verzekeren van een deelname aan de Champions League, dan zal voorzitter Daniel Levy een poging wagen om Julian Nagelsmann los te weken bij RB Leipzig. Al zal dat wel een aardig centje kosten, Mourinho heeft bij de Spurs nog een contract tot medio 2023.

Julian Nagelsmann is sinds 2019 trainer van Leipzig. Onder leiding van de 33-jarige coach behaalde de Duitse club zelfs voor het eerst in de clubgeschiedenis de knock-out fase van de Champions League. Uiteindelijk gingen ze er pas in de halve finales uit tegen de sterren van Paris Saint-Germain.