Clubicoon over zwalpend Standard en Leye: "Het is zeker niet slechter dan onder Montanier"

Standard heeft het de laatste wedstrijden ontzettend moeilijk. Het effect van de nieuwe trainer Mbaye Leye lijkt al een beetje uitgezongen.

Ook al zit alles op een zakdoek, Standard heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. “Play-off 1 zal moeilijk worden”, zegt Standardicoon Wilfried Van Moer aan Het Belang Van Limburg. “De kloof met nummer vier Oostende bedraagt slechts drie punten, maar er zijn heel veel kandidaten. Als je met de grote mensen wilt meedoen, mag je die match in Waregem niet uit handen geven. Al een geluk dat de andere ploegen veel punten laten liggen.”

Leye haalde 15 op 27. Montanier deed tegen dezelfde ploegen met 16 op 27 zelfs beter. “Het spel is zeker niet slechter dan onder Montanier, integendeel. Standard is een ploeg in opbouw, net zoals Anderlecht. Over Leye kan ik niets verkeerd zeggen. Ik heb de indruk dat hij goed ligt bij de spelers. Met hem begonnen ze prima, nadien lieten ze het afweten.”

De oudjes moeten volgens Van Moer de boel opkrikken. “Standard is een jonge ploeg, maar ik vind dat Carcela en Lestienne, ervaren spelers die de boel op sleeptouw moeten nemen, het laten afweten. Ik ben een grote fan van Mehdi Carcela, maar ik begreep niet goed waarom zijn contract al verlengd is. Hij moet meer brengen dan wat hij nu doet.”