Franky Vercauteren verwacht veel van Didier Lamkel Zé: "Hij moet niet 5 keer scoren, 5 assists is ook goed!"

Door de afwezigheid van Mbokani wordt er voor naar Lamkel Zé gekeken om doelpunten te maken. Vercauteren verwacht veel van zijn aanvaller. Dit zowel van zijn emoties onder controle te houden als van zijn voeten.

In de Schotse pers verschenen de afgelopen dagen verscheidene artikels over Lamkel Zé. Er werd onder andere gezegd dat als je hem provoceert je hem automatisch uit de wedstrijd houdt. Vercauteren reageerde hier heel ontspannen op: "Hij is volwassen genoeg om hiermee op te gaan. Elke wedstrijd heb je tegenstanders die dit proberen. Ik verwacht van hem dat hij antwoord met zijn voeten dus met zijn voetbalacties. Hij moet gewoon een goede wedstrijd spelen en de tegenstander proberen uit te schakelen met zijn acties. Het is een kwestie van omgaan met emoties maar dat is altijd zo in elke wedstrijd."

Door de afwezigheid van Mbokani wordt er nu vooral naar Lamkel Zé gekeken om de doelpunten te maken want Antwerp moet minstens met twee doelpunten verschil winnen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Vercauteren verwacht van veel van zijn Kameroense spits: "Hij moet geen 5 doelpunten maken als hij 5 assist geeft dan ben ik ook heel tevreden" zei een lachende Vercauteren.