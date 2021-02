Laurent Ciman keert terug naar Montréal als assistent van Thierry Henry

Opvallend voetbalnieuws uit Canada. Laurent Ciman houdt het voor bekeken als voetballer en wordt assistent-coach bij zijn vroegere werkgever CF Montréal. Daar zwaait Thierry Henry sinds november 2019 de plak.

De 35-jarige Ciman verdedigde van 2015 tot 2018 letterlijk de kleuren van wat toen nog Impact Montréal heette. De voorbije 2 seizoenen speelde hij in Toronto, waar zijn contract niet verlengd werd. Onze landgenoot zet nu dus een punt achter zijn actieve voetbalcarrière en keert terug naar Montréal als assistent-coach van Thierry Henry.

Sporza kreeg de nieuwe assistent van Henry aan de telefoon en daar had hij het volgende te zeggen: "Ik ben blij terug thuis te komen in Montréal", zegt Ciman. "Ik wilde al langer terugkeren en ik heb die kans nu gekregen. Dit was belangrijk voor mij en mijn familie. Ik wil nu mijn steentje bijdragen als assistent bij de club."