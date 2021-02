Promes op het vliegtuig naar Rusland: Avontuur in Amsterdam eindigt na anderhalf jaar

Eind januari bereikten Ajax en Spartak Moskou al een overeenkomst over een transfer van Quincy Promes. Definitief werd dit nog niet, omdat de 29-jarige aanvaller verdacht wordt van een steekpartij.

Beide partijen hadden dan ook niet veel zin om met een financiële kater te zitten, mocht Promes toch veroordeeld worden voor dat voorval. Er werd nu in de overeenkomst een extra clausule opgenomen.

Promes vertrekt woensdag met het vliegtuig naar Rusland, zo meldt AD. Er ligt voor hem een contract van 3,5 jaar klaar bij zijn ex-club. Promes kwam van Spartak Moskou via Sevilla bij Ajax terecht.

Thanks for everything, @QPromes! 🎭♥️



All the best in 🇷🇺