Nog meer coronazorgen bij Club Brugge: Mignolet voor tweede keer positief en ook andere sterkhouder besmet

De coronazorgen houden maar niet op bij Club Brugge. Nu heeft ook Simon Mignolet positief getest op Covid-19. Naast de doelman is met Charles De Ketalaere nog een bijkomende speler besmet met het virus. Beiden zijn dus onzeker voor de terugmatch tegen Kiev.

Club Brugge had gehoopt om enkele spelers te kunnen recupereren die de heenmatch moesten missen vanwege een coronabesmetting, maar het lijkt eerder het omgekeerde te zijn. Mogelijk moet het in de terugmatch beroep doen op een andere keeper door de positieve test van Simon Mignolet.

Dat de Rode Duivel het virus opnieuw heeft opgelopen, is wel zeer opmerkelijk. Mignolet testte in oktober immers reeds positief. Charles De Ketelaere is eveneens besmet met Covid-19. Beide spelers zullen snel opnieuw een test ondergaan.

In het verleden hebben beide spelers immers al vals positief getest. Het spreekt voor zich dat Club alles in het werk wil stellen om beide sterkhouders alsnog aan de aftrap te krijgen in de terugmatch van de Europa League-ontmoeting met Dynamo Kiev.