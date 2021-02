Supportersorgaan KV Mechelen over wegstemmen hoofdaandeelhouder: "Standpunten liggen te ver uit elkaar"

Het resultaat van de buitengewone vergadering van KV Mechelen gisteren resulteerde in het wegstemmen van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx als bestuurder van de club. Het Supportersorgaan van Malinwa gaf achteraf meer uitleg.

"Helaas moeten we na enkele maanden onderhandelen vaststellen dat de standpunten over de manier waarop wij, samen met de andere aandeelhouders, met KV Mechelen verder willen zo ver uit elkaar liggen dat geen enkele onderhandelde oplossing nog mogelijk is. We kunnen niet toelaten dat iemand zichzelf boven de club stelt. Daarom werd beslist om over te gaan tot het ontslag van Dieter Penninckx", klinkt het.

Vreemde zaak: hij heeft nog steeds 71,8 procent van de aandelen, maar heeft niks meer te zeggen in zijn club. "We willen Dieter uit de grond van ons hart bedanken voor alles wat hij betekend heeft voor KV Mechelen en voor zijn leiderschap toen de club in woelig vaarwater zat als gevolg van de zaak Propere Handen."

"Dit is niet de oplossing die onze voorkeur geniet, maar ze is nodig om duidelijkheid te creëren voor onze supporters, onze huidige en toekomstige zakenpartners, mogelijke nieuwe investeerders en de rest van de voetbalwereld."

Wat gaat er nu verder gebeuren met de aandelen? "Dieter blijft via zijn vennootschappen aandeelhouder van de NV Yellow Red KV Mechelen. Zoals bepaald is in de aandeelhoudersovereenkomst kan één persoon, rechtstreeks of via vennootschappen, maximaal 49% van de aandelen bezitten. De Raad van Bestuur, met daarin uiteraard ook het supportersorgaan, zal er alles aan doen om deze tijdelijke situatie, die bij het aankopen van de aandelen van Olivier Somers is ontstaan, zo snel mogelijk te regulariseren. Via verdere onderhandelingen met Dieter of, indien nodig, via de juridische weg."