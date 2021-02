Zinho Gano scoorde tegen Anderlecht voor de derde competitiewedstrijd op rij: Is hij terug gelanceerd?

Na twee mindere seizoenen bij Genk en een mislukte uitleenbeurt bij Antwerp lijkt het erop dat Zinho Gano bij KV Kortrijk weer stilaan naar zijn beste vorm toegroeit. De 1,98 meter lange spits scoorde afgelopen weekend tegen Anderlecht al voor de derde competitiewedstrijd op rij.

Beetje bij beetje lijkt Zinho Gano uit een diep gat te kruipen. De voorbije twee seizoen waren zeker niet zijn beste. Nadat zijn uitleenbeurt bij Antwerp mislukte, verdween hij bij zijn moederclub KRC Genk dit seizoen ook weer helemaal uit beeld. Tijdens de wintermercato bood KV Kortrijk een uitweg en werd er een overeenkomst afgesloten waarbij Gano tot het einde van het seizoen verhuurd wordt aan de Kerels.

Verlossing

Bij Kortrijk krijgt de 1,98 meter lange spits nu wel weer de verhoopte speelminuten waar hij al zolang naar snakte. In zijn derde wedstrijd bij Kortrijk kwam dan de definitieve verlossing voor Gano. Hij scoorde er tegen Moeskroen zijn eerste doelpunt sinds december 2019. Dat doelpunt gaf hem blijkbaar een bevrijdend gevoel want in de twee volgende competitiewedstrijden, tegen OHL en Anderlecht, kwam hij ook telkens tot scoren.

Aanspeelpunt

Gano kan voor KVK in de resterende wedstrijden dit seizoen nog van belang zijn. Met zijn 1,98 meter en zijn imposante figuur is hij een ideaal aanspeelpunt vooraan voor zijn ploegmaats. Wanneer er voldoende voorzetten in de zestien gedropt worden zullen er ongetwijfeld doelpunten van Gano volgen.

Efficiëntie

Toegegeven, wanneer we kijken naar de wedstrijd tegen Anderlecht bijvoorbeeld zien we dat Gano nog wel kan verbeteren. Hij zit nog niet in bloedvorm want dan had hij er waarschijnlijk meer dan eentje tegen de netten getrapt afgelopen weekend. Vooral één misser met de kop die altijd een doelpunt had moeten zijn blijft bij. Hij zal de komende wedstrijden dus nog wat efficiënter moeten worden voor het doel.

Wedstrijdritme

Het lijkt er in ieder geval tenminste op dat Gano terug richting zijn beste vorm aan het groeien is en dan kan hij heel nuttig worden voor KVK. Wanneer we terugkijken naar zijn goede periodes bij Waasland-Beveren en KV Oostende was de boomlange spits een constant gevaar binnen de zestien. Dat gevoel moet hij terug te pakken zien te krijgen maar dat gaat natuurlijk gepaard met voldoende wedstrijdritme.

Gano keert op het einde van het seizoen weer terug naar Genk waar hij nog een contract heeft tot 30 juni 2022.