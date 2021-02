Nieuwste transfer van KV Oostende: een geadopteerde zeehond

KV Oostende doneert € 1.000 crowdfundingsgeld aan Sealife in Blankenberge. Met dat bedrag adopteert KVO een zeehondje dat er wordt verzorgd en binnenkort weer wordt vrijgelaten in zee. De KVO-fans bepalen via sociale media de naam van het zeehondje.

In april en mei zetten ex-spelers Sébastien Siani en Franck Berrier een crowdfundingsactie op poten om KVO financieel een duwtje in de rug te geven. Na de overname werd beslist om het verzamelde geld (in totaal € 49.564) te verdelen onder drie actoren: jeugdwerking (40%), sociale projecten (40%) en supporterswerking (20%).

Maatschappelijk engagement

KVO doneerde intussen al geld aan verscheidene sociale projecten, zoals Proper Strand Lopers, VZW Stappie, Steunfonds BZIO en Koninklijk Werk Ibis. Ook de Oostendse ziekenhuizen zullen nog kunnen rekenen op een deel van het crowdfundingsgeld.

“We kiezen bewust voor regionale projecten,” aldus pers- en communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Zo tonen we dat ‘lokale verankering’ geen hol begrip is binnen KVO en dat wij onze rol als sociaal geëngageerde club binnen onze maatschappij opnemen. In die optiek past ook Sealife in Blankenberge perfect in dat plaatje. De laatste jaren zien we steeds vaker zeehonden opduiken op onze stranden."

"Elk jaar spoelen er ook tientallen zieke zeehondjes aan. Deze jonge pups zijn ziek, gewond, uitgeput en sterk vermagerd. Gescheiden van hun moeder hebben deze dieren een zeer geringe overlevingskans. Het SOS Rescue Team van SEA LIFE Blankenberge vangt deze jonge zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. Na drie tot vier maanden intensieve verzorging worden de opgevangen zeehonden terug vrijgelaten.”

Het ziet er echter naar uit dat ze er bovenop komt en dat we haar binnen afzienbare tijd opnieuw in zee kunnen loslaten

“Het opvangen en verzorgen van de pups is echter niet goedkoop,” aldus Inci Oguz van Sealife. “Een zeehondenpup kost gemiddeld 2.500 euro. Het opvangcentrum ontvangt hier geen subsidie van de overheid voor en kan enkel voortbestaan dankzij de steun van onze bezoekers en de adoptie-ouders. Een van de manieren om de verzorging van een zeehond te ondersteunen is het adopteren van een pup. Het gedoneerde bedrag gaat dan integraal naar de verzorging van de opgevangen zeehonden."

"We zijn dan ook blij dat KVO, als enige eersteklasser aan onze kust, een zeehondje heeft geadopteerd. Het gaat om een vrouwelijke, grijze zeehond die zeer verzwakt was en waarbij we recent nog een deel van haar kaakbeen moesten wegnemen. Het ziet er echter naar uit dat ze er bovenop komt en dat we haar binnen afzienbare tijd opnieuw in zee kunnen loslaten.”

De vrouwelijke zeehond heeft echter nog geen naam, die kunnen de KVO-fans zélf bepalen.

“Via onze sociale media kanalen kunnen de supporters zelf hun voorstellen doorgeven,” zo vertelt Bram Keirsebilck. “Daarna maken wij een keuze uit drie voorgestelde namen en uit die namen kunnen de fans dan hun ultieme favoriet kiezen. Vrijdag maken we dan de naam van de zeehond bekend.”