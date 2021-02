De ontdekking van Yves Vanderhaeghe: "Hij staat nooit stil"

Cercle Brugge is op dit moment verwikkeld in een intense degradatiestrijd met Waasland-Beveren en Moeskroen. Toch durfde Cercle-coach Yves Vanderhaeghe de jonge Olivier Deman plotseling in de basis te droppen.

Het getuigt in in ieder geval van lef bij Yves Vandaerhaeghe om in volle degradtiestrijd een speler in het elftal te droppen die gans het seizoen zelden tot niet in actie kwam. Toch heeft de Cercle-trainer zo zijn redenen om Olivier Deman uit te spelen vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Beweging

"Hij staat nooit stil, anticipeert altijd heel goed daar waar de bal valt, loopt juist in de diepte en speelt vaak simpel. Maar hij heeft ook de neus om doelpunten te maken. En eenmaal we de bal niet in ons bezit hebben, dan kiest hij veelal mooi zijn positie. Hij kan dus ook nog eens goed druk zetten. Het is aan hem om die kwaliteiten optimaal te gebruiken", klinkt het bij Vanderhaeghe.

Dribbelaar

Het vertrouwen van de Cercle-coach in Deman komt er niet geheel toevallig: "Drie jaar geleden heb ik hem bij de beloften al eens wat aardige dribbels zien uitvoeren, met zijn linkervoet. En hij slaagde er vaak in zich uit verloren situaties te werken. Hij was voor mij zeker geen onbekende", vertelt de Cercle-coach.

Dedradatiestrijd

Kan de 20-jarige aanvaller voor doelpunten zorgen en daardoor de degradatie met Cercle Brugge afwenden? Tot op heden scoorde Deman één doelpunt voor het eerste elftal van Cercle in de bekerwedstrijd tegen KV Oostende.

De ploeg van Yves Vanderhaeghe staat momenteel zestiende in de Jupiler Pro League en heeft evenveel punten als rechstreekse concurrent Moeskroen en één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren. Zaterdag speelt Cercle het kelderduel thuis tegen Waasland-Beveren, een beter momtent bestaat er niet voor Deman om zijn duivels te ontbinden.