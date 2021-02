Vanderhaeghe begrijpt zijn ontslag bij Kortrijk eigenlijk niet: "Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb ik iets verkeerd gedaan?"

Yves Vanderhaeghe staat momenteel aan het roer bij Cercle Brugge. Enkele weken geleden kreeg de coach zijn C4 bij KV Kortrijk. De tijd is rijp om daarop terug te komen.

“Ik heb eigenlijk amper stilgestaan bij mijn ontslag bij KV Kortrijk”, valt Yves Vanderhaeghe met de deur in huis bij Sport/Voetbalmagazine. “Een dag later kreeg ik namelijk al een aanbieding van Cercle Brugge. Het was misschien goed dat dat aanbod zo snel kwam.”

Al kent Vanderhaeghe nog steeds de reden niet voor zijn gedwongen vertrek uit het Guldensporenstadion. “Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb ik iets verkeerd gedaan? Ik denk dat Kortrijk op dat moment vooral paniekvoetbal heeft gespeeld.”

Ik heb tien jaar voor Kortrijk gewerkt. In al die tijd heb ik de omstandigheden alltijd aanvaard en nooit geklaagd

“Al schrok ik toch even toen ik te horen kreeg dat ik werd ontslagen”, besluit Vanderhaeghe. “Ik heb tien jaar voor Kortrijk gewerkt. In al die tijd heb ik de omstandigheden altijd aanvaard en nooit geklaagd. Ik ben altijd positief gebleven.