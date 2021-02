Gert Verheyen over Club Brugge: "Ze zijn het Manchester City van België"

De kloof met de andere topclubs in België lijkt steeds groter te worden. Club Brugge lijkt zo in de voetsporen te treden van Ajax. Toch is Club Brugge ook te vergelijken met Manchester City.

In het Nieuwsblad kreeg Gert Verheyen de vraag als Club Brugge het Manchester City van België is. “Gebaseerd op de eindpass? Jazeker. Terwijl Club Brugge en Manchester City niet op dezelfde manier spelen. Wel hebben ze veel positiewissels, veel diepgang", Aldus Verheyen. Opvallend zijn ook de assists die worden gegeven bij Club. “Dat zijn passes van tien meter. Die hebben meer kans om iemand te bereiken dan een voorzetten van twintig meter vanaf de zijlijn." Club Brugge is ook steeds vaker gevaarlijk met opkomende spelers. De goals waarbij Club scoort via een aflegger, lijkt al zo ingeburgerd te zijn in het spel. Spelers als Dost, Lang, Vanaken en Vormer kunnen dan gevaarlijk opduiken voor doel. © photonews